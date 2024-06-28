 تحرير 75 محضرا في حملة لمرافق الأقصر بإسنا - بوابة الشروق
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تحرير 75 محضرا في حملة لمرافق الأقصر بإسنا

محمد راشد
نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 11:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 11:34 ص

نفذت شرطة المرافق في الأقصر، بالتعاون مع مجلس مدينة إسنا، حملة مكثفة لضبط الانضباط في الشوارع وتحسين الحالة الأمنية والمرورية، ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

وأوضح العقيد خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق في الأقصر، أن الحملة استهدفت عدة مناطق من بينها شوارع أحمد عرابي والبحر القديم والكورنيش ومنطقة المستشفى العام.

وأسفرت الجهود عن تحرير 75 محضرًا، بما في ذلك 12 محضر إشغال، و5 محاضر باعة جائلين، و6 محاضر نظافة عامة، و13 محضر مضبوطات متنوعة، و39 محضر إزالات إدارية.

وأكد الغول على استمرارية الحملات الرقابية والتفتيشية، لضبط المخالفين ورفع الإشغالات والتعديات، وتعزيز الانضباط العام للمحلات التجارية والمقاهي وفقًا لقانون إشغال الطرق العامة.


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