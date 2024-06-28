طالبت أمانة حزب العدل في الإسكندرية، برئاسة الدكتور فريد شوقي، بضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، فيما يخص سرعة إجراء انتخابات المحليات، وذلك خلال الصالون السياسي الثالث الذي عقد بعنوان "الإدارة المحلية.. رؤى وتشريعات".

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الجمعة، فقد ناقش الصالون -ما وصفه بأزمة- قانون الإدارة المحلية، وعدم انتخاب مجالس محلية حتى الآن، وسرعة إقرار قانون الإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المحليات.

وطالب الصالون السياسي بضرورة إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت ممكن، وفصل الإدارة المحلية عن المجالس المحلية، والعمل على تلافي المعوقات فيما يخص إجراء انتخاب المحليات.

وشدد المشاركون في الصالون على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، فيما يخص انتخابات المحليات، وقانون الإدارة المحلية حتى لا يتحول الحوار إلى مجرد مكلمة.

وحضر الصالون كلٍ من: المستشار أحمد عوض، رئيس المجلس المحلي السابق، وحمادة منصور، النائب السابق، والمهندس حسن تُرك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، والصحفي أشرف الجبالي، أمين مساعد الإعلام المركزي بالحزب، وجيهان عبد الرحمن، أمين المرأة بحزب الوفد، والمتحدث باسم نقابة التأمين الصحي، وإسلام الجندي، أمين تنظيم حزب العدل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعبدالعزيز الشناوي، رئيس المكتب السياسي لحزب العدل، والصحفي خالد الأمير، أمين الاتصال السياسي بالحزب.