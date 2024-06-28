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نقابة البيطريين: عقد الجمعية العمومية 26 يوليو المقبل

محمد فتحي
نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 11:24 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 11:24 م

قرر مجلس النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، الموافقة على تحديد يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٦ لانعقاد الجمعية العمومية العادية، بالقاعة الكبرى بدار الحكمة.

وأعلن الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، أنه نتيجة لتدبيـــر بعض الموارد المالية سوف يتم فتح باب تلقى طلبــات جديـــدة للإعانات ابتداء من الأحد 23 يونيو الجاري، على أن يكـون استلام الطلبــات من خلال النقابات الفرعية.

وذكر أنه خلال فترة تجميد تلقى طلبات الإعانات، تم صرف جميع طلبات الإعانات العلاجية والاجتماعية التي سبق تقديمها قبل قرار التجميد، علاوة على استخراج شيكات صندوق التكافل الاجتماعي لعدد 46 مستفيدا.

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