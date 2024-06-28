تحرير 221 محضرا لمخالفات صحية وإعدام أكثر من 400 كجم مواد غذائية في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية في المحافظة، مشددًا على تمتين الرقابة على المنشآت في القرى والعزب.

وأكد الدكتور غنيم أهمية إعداد تقارير دورية تقيم الجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي، الذي يعتبر أولوية قصوى للدولة.

جاءت تصريحاته خلال مناقشته التقرير الذي أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة، والذي تضمن الجهود الميدانية والحملات التفتيشية التي نفذتها مديريات الصحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قامت الحملات بزيارة 219 منشأة غذائية في المحافظة، وسحبت 25 عينة غذائية مختلفة لاختبار صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في المعامل المختصة.

وفي إطار الحملات، تم إعدام 345 كجم من الأطعمة المتنوعة و71 لترًا من العصائر والمشروبات بسبب عدم احتفاظها بخواصها الطبيعية، كما تم تحرير 221 محضرًا لمخالفات صحية، شملت عدم مطابقة المنشآت للاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية صالحة للعاملين في مجال الأغذية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بقوانين مراقبة الأغذية.

وأشار الدكتور غنيم إلى أن الوحدة المحلية تم إخطارها بوجود منشأة تعمل بدون ترخيص لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.