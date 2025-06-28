 الأونروا: الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة

غزة - (د ب أ)
نشر في: السبت 28 يونيو 2025 - 9:44 ص | آخر تحديث: السبت 28 يونيو 2025 - 9:44 ص

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت ، بأن الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة.

وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "تواصل الاستجابة الصحية في قطاع غزة مواجهة تحديات تشغيلية جسيمة، بما في ذلك إلحاق أضرار كبيرة بالمرافق الصحية".

وأشارت إلى "عقبات أمام التحركات الآمنة وفرض قيود على دخول الإمدادات الطبية والوقود الحرج".

وأضافت: "تستمر عمليات الهدم الجماعي في ظل العملية الإسرائيلية التي بدأت في 21 يناير الماضي، والتي دخلت شهرها السادس في شمال الضفة الغربية".

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