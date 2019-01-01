مصر للطيران تنجح فى استخدام الوقود الحيوى برحلة الطائرة الأمريكية الجديدة

نجحت شركة مصر للطيران فى تشغيل رحلة طيران من مدينة سياتل بأمريكيا حتى مطار القاهرة باستخدام 30 % وقودا حيويا و70 % وقودا عاديا بهدف المساهمة فى تقليل استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة، تبعا لتصريحات الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأشار عادل إلى سعى الشركة الدائم نحو التطوير وتطبيق جميع التشريعات والتوصيات المتعلقة بحماية البيئة والتى ستسهم بقدر كبير فى تقليل حجم الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود العادى خلال رحلات الطيران.

جاءت هذه الخطوة من منطلق دعم الشركة لاستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة فى صناعة النقل الجوى للحد من الانبعاثات الضارة.

وتقوم الشركة حاليا متمثلة فى قطاع السلامة والجودة بعمل العديد من الدراسات لإمكانية تطبيق هذا المشروع على جميع الطائرات فى المستقبل القريب.

وقد قامت عدد من شركات الطيران على مستوى العالم باتخاذ هذه الخطوة تأييدا لصناعة نقل جوى نظيف بلا ملوثات.

وأوضح أنها «تعد هذه الرحلة هى الأطول على متن هذا الطراز B787ــ900 دريملاينر من حيث نقطة الإقلاع من مقر مركز تسليم الطائرات بإيڤيريت حتى وجهتها إلى القاهرة.

كما أنها الرحلة الأولى لمحرك رولزرويس طراز Trent 1000 ليعمل بهذا الخليط من الوقود النباتى وبهذه

النسبة بواقع 30 % وقود حيوى والباقى عادى.

وأضاف عادل: «إنها لحظة تاريخية فى تاريخ الشركة الوطنية والطيران المدنى المصرى فنجاح هذه الرحلة هو نتاج العمل الجماعى والمشترك بين مصر للطيران وشركاء النجاح من كبريات الشركات مثل بوينج، رولز رويس، آيركاب، واخيرا شركة EPIC المصنعة للوقود الحيوى.

ووصلت يوم الأحد الماضى رحلة مصر للطيران رقم MSR3330 من طراز B787ــ9 Dreamliner القادمة من مدينة سياتل بولاية واشنطون حيث تعد هى الخامسة من أصل ستة طائرات من ذات الطراز.