انطلاق أولى فعاليات ورش الحكي بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

أطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج خالد جلال، أولى فعاليات ورش الحكي بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، اليوم الأحد، والتي تستمر حتى 30 يوليو الجاري تحت إشراف القاصة والروائية أسما عواد.

تأتي الورشة ضمن خطة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، لإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال شهور الصيف من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفني التى يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، إيمانًا من القطاع بأن الحكي أحد أهم الوسائل المعرفية الجاذبة للأطفال.

وفي بداية الورشة تحدثت الكاتبة أسما عواد عن معني الحكي وأهميته، وأنه قادر على تغيير الشخصية وأن الكون كله يعتمد على الحكي، حتى المناهج التعليمية يمكن توصيلها للطلاب عن طريق الحكي والبعد عن الحفظ والتلقين، مشيرة إلى أن الورشة تهدف إلى تعليم الأطفال الحكي والثقة بالنفس، وتعليم الكبار الحكي للأطفال، وجمع القصص التراثية للحفاظ عليها، ويشارك في الورشة مجموعة من الحضور بأعمار مختلفة.

وحكت القاصة أسما قصة «ياما جاب الغراب لأمه»، التي ترجع للمثل الشعبي الشهير وقام الأطفال بالتمثيل معها، بحضور السيد صالح مدير المكتبة، وعمر الشيباوى منسق الأنشطة الثقافية بالمكتبة.

وأهدت المشاركون نسخًا من قصة «قطرة وقطرات وقطور»، من تأليفها، وعقب انصراف الأطفال استكملت عواد الورشة مع الكبار للتحدث عن أهداف ورشة اليوم التي كانت بمثابة ورشة علاج بالحكي، وأنه من خلال الحكي للأطفال وحواراتهم ومشاركتهم يمكن التعرف على شخصية الطفل والمشاكل النفسية التي يعاني منها.