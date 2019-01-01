هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، بوريس جونسون بانتخابه رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة.

وأعرب روحاني عن تطلعه إلى توسيع نطاق العلاقات بين البلدين في عهد الحكومة البريطانية الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في طهران، أن روحاني بعث ببرقية تهنئة إلى جونسون أعرب فيها الرئيس الإيراني عن أمله في أن يسهم إلمام جونسون بقضايا العلاقات "الإيرانية- البريطانية"، وزيارته الوحيدة التي قام بها إلى إيران، في إزالة العقبات الراهنة التي تعوق توسيع نطاق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف روحاني أنه يأمل أن يتم المزيد من ترسيخ العلاقات في مختلف المجالات خلال فترة حكم جونسون.

يذكر أن هناك توترًا في العلاقات بين بين إيران وبريطانيا بسبب احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ردًا على قيام البحرية البريطانية باحتجاز ناقلة نفط ايرانية في إقليم جبل طارق الخاضع للتاج البريطاني.