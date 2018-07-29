مسؤول طبي ليبي: مقتل 4 أطباء ومسعف في قصف مستشفى ميداني بطرابلس

أفاد المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم بالعاصمة الليبية طرابلس مالك مرسيط بمقتل 4 أطباء ومسعف جراء استهداف مستشفى ميداني بطريق المطار أمس السبت.

وقال مرسيط، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الأحد: "لقد فقدنا أربعة أطباء ومسعف، فيما لايزال ثمانية من العناصر الطبية المصابين يتلقون العلاج في مصحات طرابلس".

وطالب مرسيط أطراف النزاع في ضواحي طرابلس بتجنب استهداف المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف ، نافيا ما وصفه بالإشاعات التي تفيد باستعمال هذه السيارات في الحرب، وأضاف قائلا: "على من يسوق لذلك إظهار الدليل، فنحن في حالة حرب بين طرفين بمحاور قتال واضحة لكل طرف، وليس هناك ما يدفع أحد لاستخدام سيارة إسعاف في أغراض غير طبية".

وأكد مرسيط استمرار باقي المستشفيات الميدانية في عملها بشكل طبيعي.

من جهته، استغرب المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس أسامة علي عدم وجود إدانات دولية لحادثة استهداف المستشفى، وقال علي لـ(د. ب. أ): "لقد أصبح استهداف المستشفيات أمرا عاديا ، وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مستشفى ميداني، فقبل أسبوع قصف مستشفى السواني، ويبدو أن الطائرة التي قصفت المستشفى قامت بتتبع سيارة إسعاف لحين وصولها للمستشفى، ثم قامت بالقصف ونحن ننسق لوقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية لإيصال صوتنا".

وأفاد علي بأن ثلاثة من الجرحى حالتهم حرجة قائلا: "لا نريد ذكر أسمائهم حرصا على مشاعر أهلهم وذويهم".