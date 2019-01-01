 زيزو يخرج مطرود من لقاء القمة 118 - بوابة الشروق
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زيزو يخرج مطرود من لقاء القمة 118

كريم يوسف
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 10:18 م | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 10:18 م

تلقى أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك البطاقة الحمراء، مساء اليوم الأحد، في مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك، عقب احتكاكه بالحكم المجري فيرنيتز كاراكو.

ودخل أحمد "زيزو" في مناوشات مع كاراكو عقب احتساب الأخير ركله حرة للأهلي، ليحتك "زيزو" بالحكم المجري الذي أشهر في وجهه البطاقة الحمراء.

ويغيب جناح الزمالك أحمد سيد "زيزو" عن لقائي الفريق الأبيض المقبلتين، حيث ينافس الفريق الأبيض بدرو ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة الـ 118 لصالحه، عقب تحقيقه الفوز على الزمالك بهدف دون رد، سجله الدولي التونسي علي معلول.


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