«مصطفى محمود» تحتفل بمرور 40 عاما فى خدمة فقراء مصر

تحتفل جمعية «مصطفى محمود» الخيرية فى مصر هذا العام بمرور 40 عاما على تأسيسها، واصلت خلالها مساعدة ملايين الفقراء والمساكين من المرضى غير القادرين على العلاج أو الأيتام الذين لا يجدون قوت يومهم، وكذلك الأرامل اللواتى تقطعت بهن السبل لتصبح من العلامات المميزة فى العمل الأهلى الخيرى.

ويرجع الفضل فى تأسيس هذه الجمعية، التى تم افتتاحها فى عام 1979 بشارع جامعة الدول العربية بحى المهندسين الراقى بوسط القاهرة، إلى الفيلسوف والطبيب والكاتب الشهير مصطفى محمود الذى ألف قرابة 100 كتاب منها العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية والسياسية، وقدم أكثر من 450 حلقة من برنامجه التلفزيونى الشهير (العلم والإيمان).

وتقول ابنة الراحل إن فكرة إنشاء الجمعية بدأت فى عام 1974 عندما أرسل والدها خطابا لأحد اصدقائه المغتربين فى بلد أوروبى يخبره فيه برغبته فى بناء مسجد ملحق به بعض العيادات الطبية بالقاهرة بعد نجاحه فى توفير مبلغ 4 آلاف جنيه هى كل مدخراته، ولكن هذا المبلغ كان قليلا لانجاز المشروع.

وأشارت إلى نجاح والدها بعد أشهر فى الحصول على قطعة أرض مساحتها 2500 متر مربع بمحافظة الجيزة فى ميدان جامعة الدول العربية بالمهندسين، واستطاع جمع تبرعات من عدد من اصدقائه لتبدأ رحلة بناء صرح خيرى عملاق هى البذرة الأولى للعمل الأهلى فى مصر.

ويقول الدكتور محمد ربيع مدير القطاع الطبى وعضو مجلس الإدارة لجمعية مصطفى محمود الخيرية، إن «مصطفى محمود» ليست مجرد جمعية أهليه خيرية تقدم مساعدات إلى البسطاء بل هى كيان عملاق وعمود خيمة لمئات من المصريين منذ تأسيسه وحتى الآن.

ويؤكد ربيع أنه لولا العمل الخيرى لأصبح الوضع الصحى فى مصر صعبا للغاية لأنه حتى وإن كان المريض يتكفل بعضا من التكاليف يظل دائمًا ما يقدم من دعم أضعاف ما يتم دفعة.

وشدد على أهمية العمل الخيرى فى دعم الوضع الصحى فى مصر، مشيرا إلى أن عدد المترددين على العيادات التابعة للجمعية بجميع التخصصات العام الماضى وصل إلى 600 الف حالة.

ولفت إلى أن عدد المترددين على اقسام الخدمات الطبية من معامل تحاليل ووحدات أشعة (رنين ومقطعية وموجات صوتية واشعة عادية) خلال العام الماضى وصل إلى 500 ألف حالة.

وأشار إلى أن جمعية مصطفى محمود تعد «ترمومتر» ضبط أسعار العمليات فى مصر بما تقدمه من دعم، لافتا إلى المساهمة فى العمليات الجراحية لغير القادرين بحوالى 700 ألف جنيه شهريا.

وأوضح أنهم يساعدون فى زراعة الكبد والكلى والقوقعة حيث تساهم الجمعية بعلاج 30 حالة شهريا بحوالى 300 الف جنيه، وكذلك المساعدة فى الأجهزة الطبية بحوالى 50 ألف جنيه شهريا، فضلا عن تقديم مساعدات فى الأدوية للأمراض المزمنة وغير القادرين بحوالى 500 الف جنيه شهريا.

وتحدث ربيع عن انشاء مستشفى على أعلى مستوى بمدينة السادس من اكتوبر قائلا «هذا صرح عملاق ينتظر اكتماله»، لافتا إلى تسارع وتيرة الانتهاء من اعمال الانشاءات بالمستشفى الجديد والذى سيساهم فى حل مشاكل كثيرة بالمجال الطبى فى مصر.

وأضاف أن المستشفى تشمل أول معمل متكامل لجميع التخصصات بالإضافة قسم أشعة شامل جميع تخصصات الاشاعة من رنين مغناطيسى وإشاعات عادية بالإضافة إلى قسم خاص بالجراحة تشمل جراحة العظام وجراحة الاورام والعلاج بالكيماوى.

ولا يقتصر الأمر فى الجمعية على الخدمات الطبية فقط بل أن العمل الخيرى لا يتوقف حيث يتم توفير باقة خدمات متنوعة للبسطاء تشمل المساهمة فى تكاليف الزواج وتقديم مساعدات لأكثر من سبعة آلاف أسرة شهريا، وكذلك الدعم النقدى لعابرى السبيل والذى يبلغ حوالى 100 الف جنيه شهريا.

ويقول إن هناك مساعدة تقدم لأكثر من 500 طفل من الأيتام فى عيدهم من أجل إدخال البسمة عليهم بالملابس والأحذية والهدايا الجديدة.