حكومة هونج كونج تدين أعمال في يوين لونج

أدانت بشدة حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بالصين اليوم الأحد، التجمع غير القانوني في يوين لونج التي شهدت ارتكاب سلسلة من أعمال العنف أمس السبت، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "تأسف الحكومة بشدة على استمرار مشاركة بعض الأشخاص في مسيرات واجتماعات عامة في يوين لونج، على الرغم من منع واعتراض الشرطة عليها."

وأضاف"بعد هذه المسيرة العامة، تخطى بعض المتظاهرين المتطرفين بعنف الحواجز الأمنية التي وضعتها الشرطة ودمروا سيارات تابعة للشرطة وقطعوا الطرق. وأدانت الحكومة بشدة هذه الاحتجاجات لانتهاكها السلام العام وخرقها القانون عمدا."

وتابع المتحدث "تعتزم الشرطة اتباع اجراءات جدية مع هؤلاء المتظاهرين."

وقالت قوات شرطة هونج كونج في بيان في وقت سابق من اليوم إنه خلال هذه العملية، ألقت الشرطة القبض على 11 رجلا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و68 عاما لارتكابهم جرائم، من بينها التجمع بشكل غير قانوني وحيازة أسلحة خطيرة ومهاجمة ضباط الشرطة.

وأصيب أربعة من ضباط الشرطة على الأقل خلال العملية.

وذكر البيان "أدانت الشرطة الهجمات المتعمدة التي شنها المتظاهرون وأكد أن الشرطة تعتزم التحقيق في جميع الأعمال غير القانونية والعنيفة. الشرطة قادرة ومصرة على الحفاظ على القانون والنظام في المجتمع ولن تتسامح مع أي من أعمال العنف."

وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم، عثر على إجمالي 23 شخصا مصابين في التجمع العام غير القانوني في يوين لونج، ونقلوا إلى مستشفيات عديدة لتلقي العلاج. من بينهم اثنان في حالة خطيرة و11 حالتهم مستقرة وخرج 10 من المستشفى، وفقا للمعلومات الأخيرة التي نشرتها سلطات مستشفى هونج كونج.