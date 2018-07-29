محكمة نيجيرية تبت غدا في الإفراج بكفالة عن زعيم حركة شيعية محظورة

تصدر محكمة في منطقة كاودونا، شمالي نيجيريا، غدا الاثنين حكما بشأن طلب للإفراج بكفالة عن إبراهيم الزكزاكي، زعيم جماعة "الحركة الإسلامية في نيجيريا" الشيعية التي صدر حكم قضائي بحظرها وتصنيفها "جماعة إرهابية" قبل أيام قليلة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم الجماعة، إبراهيم موسى، القول عبر الهاتف اليوم الأحد: "بناء على قرار المحكمة، ربما تجدوننا في الشارع، أو لا"، في إشارة إلى احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن الزكزاكي.

واتخذت نيجيريا إجراءات صارمة ضد الحركة الشيعية، وسط اشتباكات دموية مع الشرطة، وأصدرت محكمة نيجيرية أمرا بمنع الجماعة من التجمع، وفقا لما ذكرته صحيفة "بانش" النيجيرية نقلا عن قاض بالمحكمة الاتحادية العليا.

ونقلت الصحيفة التي تصدر في لاجوس عن القاضي نكيوني ماها القول إنه من المحتمل اعتبار أنشطة الحركة "إرهابية وغير مشروعة".

ولقي عدة أشخاص حتفهم في المواجهات التي وقعت في الآونة الأخيرة، وبينهم رجل شرطة وصحفي ومتظاهرون.

ووقعت اشتباكات متكررة بين الشرطة وأفراد الحركة الشيعية وسط مطالبات بأن تطلق الحكومة سراح الزكزاكي المعتقل منذ عام 2015 .

يشار إلى أن نيجيريا، أكبر دولة من حيث تعداد السكان في أفريقيا) حوالي 200 مليون نسمة، تعاني من انقسام على نحو شبه متساو بين الشمال المسلم بشكل رئيسي، وبين الجنوب ذي الأغلبية المسيحية.

ويمثل المسلمون السنة أغلبية عظمى في الشمال، حيث يوجد3 ملايين شيعي أيضا.