300 ألف جنيه تدفع صاحب «جيم» لخطف نجل تاجر فاكهة سوري بأكتوبر

قررت النيابة العامة بالسادس من أكتوبر، حبس 4 متهمين بينهم صاحب "جيم" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف نجل تاجر سوري، وطلب فدية 300 ألف جنيه منه مقابل إعادته بمنطقة أكتوبر لخلافات ماليهم بينهم.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغا من عدنا "سوري" يبلغ من العمر 61 عاما، مستورد فاكهة ومقيم بمدينة نصر، باخطاف نجله البالغ من العمر 35 عاما وطلب فدية منه مقابل عودته.

وشرح المبلغ تفاصيل الحادث بأن نجله بشار 35 عاما تلقى اتصالا من أحد الأشخاص لمقابلته لعقد صفقة معه بمنطقة السادس من أكتوبر، وبإخبار والده طلب منه عدم الذهاب بمفرده وأصر على التوجه معه لمكان المقابلة.

وأضاف المبلغ أنه توجه بصحبة نجله لمكان المقابلة، وأثناء مرورهم بطريق الواحات بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، ووصولهم لمكان الشخص الآخر لمقابلته فوجئا بسيارة ميكروباص يستقلها 3 أشخاص اصطحبوهما وسيارتهم إلى أحد الأماكن، وأخذوا فيزا من المُبلغ (التاجر) وسحبوا 19 ألف جنيه، وتركوه يغادر المكان، وتحفظوا على نجله، وطلبوا منه 300 ألف جنيه، مقابل إعادة نجله.

وبالتحري والبحث عن طريق مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن وراء الحادث البالغ من العمر "محمد.ع" 31 عاما، صاحب "جيم"، ومقيم أكتوبر، وأن السبب خلاف مالي بين المتهم وبين نجل المبلغ "المخطوف" بسبب معاملات تجارية (توريد مكملات غذائية للأخير)، إلا أنه أحضر له شحنة غير صالحة، تسببت في خسائر 300 ألف جنيه (مبلغ الفدية المطلوب).

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين الأربعة وأحيلوا للنيابة العامة وتوجيه تهمة الخطف وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وأقر المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن الخلاف المالي هو السبب، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم في حقهم.