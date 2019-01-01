إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بوادي النطرون

أصيب 10 عمال زراعيين إثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة الطريق الصحراوي الكيلو 114 اتجاه القاهرة بوادي النطرون.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي.

وعلى الفور انتقل النقيب محمد المرشيدي، معاون مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة، 10 من العمالة الزراعية، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي، لتلقى العلاج وجميعهم من مركز أبو المطامير.

وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.