رئيس سابك السعودية: لسنا مهتمين بالاستحواذ على كلارينت

قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" -اليوم الأحد- إن شركته ليست مهتمة بالاستحواذ على شركة الكيماويات السويسرية كلارينت، وتعتبر حصتها البالغة 25% فيها بمثابة "استثمار استراتيجي طويل الأمد".

وذكر البنيان -خلال مؤتمر صحفي- أنه فور تغير ظروف السوق، ستجري سابك جولة أخرى من المحادثات بخصوص المشروع المشترك مع كلارينت، والتي أجلتها الشركتان.

كانت كلارينت قالت -يوم الخميس- إنه جرى تعليق محادثات المشروع المشترك مع سابك أكبر مساهميها بسبب خلافات حول أسعار الأصول، في انتكاسة جديدة لشركة صناعة الكيماويات السويسرية التي استقال رئيسها التنفيذي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.