 رئيس سابك السعودية: لسنا مهتمين بالاستحواذ على كلارينت - بوابة الشروق
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رئيس سابك السعودية: لسنا مهتمين بالاستحواذ على كلارينت

دبي- رويترز
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 11:21 ص | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 11:21 ص

قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" -اليوم الأحد- إن شركته ليست مهتمة بالاستحواذ على شركة الكيماويات السويسرية كلارينت، وتعتبر حصتها البالغة 25% فيها بمثابة "استثمار استراتيجي طويل الأمد".

وذكر البنيان -خلال مؤتمر صحفي- أنه فور تغير ظروف السوق، ستجري سابك جولة أخرى من المحادثات بخصوص المشروع المشترك مع كلارينت، والتي أجلتها الشركتان.

كانت كلارينت قالت -يوم الخميس- إنه جرى تعليق محادثات المشروع المشترك مع سابك أكبر مساهميها بسبب خلافات حول أسعار الأصول، في انتكاسة جديدة لشركة صناعة الكيماويات السويسرية التي استقال رئيسها التنفيذي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.


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