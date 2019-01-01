 الشرطة الألمانية تفرج عن شخص احتجز للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية تفرج عن شخص احتجز للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي

كولونيا (ألمانيا) - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 7:42 ص | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 7:42 ص
أفرجت الشرطة الألمانية عن شخص واحد من بين العديد من المشتبه بهم الذين احتُجزتهم الشرطة عقب مداهمات في وقت سابق من الشهر الجاري بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية للاشتباه في صلتهم بخطط إرهابية.

وقالت الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 20 عاما أطلق سراحه مساء السبت.

يشار إلى أنه بموجب قانون جديد للشرطة، يمكن احتجاز المشتبه بهم في ولاية شمال الراين فيستفاليا لمدة تصل إلى 14 يومًا بموافقة قاضٍ؛ ويمكن تمديد هذه المدة 14 يوما أخرى.

وكانت الشرطة قد احتجزت ستة رجال بعد مداهمة ما مجموعه سبعة مواقع في مدينتي كولونيا ودورن. وكان اثنان من الرجال المحتجزين معروفين بالفعل لدى الشرطة بأنهما إسلاميين خطرين.

وقال المسؤولون إنه من الواضح أن الرجل لديه وجه نظر متطرفة مرتبطة بالسلفية العالمية ويتحرك بانتظام في الأوساط السلفية. لكنه لا يمثل أي تهديد ملموس.

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