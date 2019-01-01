حزب اليسار الألماني يدعو لمكافأة محليات على استقبالها لاجئين

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اقترح رئيس حزب اليسار الألماني المعارض برند ريكسينجر تقديم مكافأة للمحليات التي تستقبل لاجئين.

وقال ريكسينجر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "إنني أؤيد نظام الثواب: المدن والمحليات التي تستقبل لاجئين، يجب أن تتلقى منح من الحكومة الاتحادية والاتحاد الأوروبي".

ودعا ريكسينجر أيضا إلى توفير إمكانية السماح لمحليات باتخاذ قرار حر بشأن استقبال مهاجرين تم إنقاذهم من البحر المتوسط.

وأضاف قائلا: "تعرض 70 منطقة محلية بألمانيا استقبال لاجئين تم إنقاذهم- ولكن ليس مسموح لها بذلك. لابد من تغيير ذلك على الفور... الحكومة الاتحادية مطالبة بإفساح المجال لذلك".