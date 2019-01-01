أفغانستان: مقتل وإصابة 18 مسلحا من طالبان بعد اشتباك مع سكان «خوست»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اشتبك سكان مدينة خوست الافغانية مع عناصر من جماعة طالبان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 18 مسلحا.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية اليوم عن مديرية الامن الوطني (الاستخبارات الأفغانية)، قولها في بيان لها إن سكان منطقة "إسماعيل خيل" في ماندوزاي، اشتبكوا مع المسلحين.

وأضاف البيان أن السكان قاوموا مسلحي طالبان الذين كانوا يهدفون إلى إحداث خسائر بينهم.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة التابعة لها ساعدت السكان المحليين أيضا أثناء الاشتباكات.

وذكرت الاستخبارات الافغانية أن سكان "إسماعيل خيل" والقوات الخاصة تمكنوا من قتل 6 من أفراد طالبان وإصابة 12 آخرين.

كما صادرت قوات الأمن كميات من الأسلحة والذخائر عقب الاشتباكات.