الداخلية: ضبط 348 سلاحًا ناريًا بحوزة 295 متهمًا خلال 48 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 48 ساعة، من ضبط 348 قطعة سلاح ناري بحوزة 295 متهمًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال الحملات الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية على مدى 48 ساعة، والتي أسفرت عن ضبط 29 بندقية آلية، و3 بنادق رصاص، و72 بندقية خرطوش، و28 طبنجة، و216 فرد محلي، و381 طلقة مختلفة الأعيرة، و35 خزينة، و378 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت جهود وزارة الداخلية في مجال ضبط الهاربين من السجون والمتهمين والمراقبين الهاربين من ضبط 152 هاربًا، وضبط 31 متهمًا، لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.