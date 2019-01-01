عائلات بحرينية تستنكر التدخلات القطرية في شؤون المنامة

أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأحد، بأن العائلات البحرينية تواصل سلسلة استنكاراتها وإداناتها للتدخلات القطرية في مملكة البحرين، مؤكدة الوقوف صفًا واحد خلف قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

ووفقًا لـ "بنا"، أعربت عائلة المسلم عن "استنكارها الشديد ورفضها التام لما بثته قناة الجزيرة القطرية من افتراءات وأكاذيب عن مملكة البحرين، والتي تهدف إلى زعزعة السلم الأهلي والترابط بين مكونات شعب البحرين وشق وحدته الوطنية".

من جانبها جددت عائلة المناصير الوفاء والولاء للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، معبرة عن بالغ شجبها واستنكارها لمحاولات استهداف المجتمع البحريني وإثارة النعرات الطائفية بين أبنائه.

وفي السياق نفسه، فقد أعربت عائلات بوسيف وعبد الرحمن الجابر، ومرشد، والثاني، والفاو، عن "استنكارها وشجبها للمحاولات البائسة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية من أجل شق الصف وإثارة النعرات الطائفية بين أبناء البلد، مؤكدة وقوفها صفًا واحدًا خلف قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد".