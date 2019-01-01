مطالب بوقف استيراد مستلزمات الإنتاج وتصنيعها محليا

طالب المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الصناع بضرورة التوسع والاستثمار فى مجال الصناعات المغذية حتى يستطيع القطاع مواجهة تحديات ارتفاع التكلفة والتمويل.



واضاف المنزلاوى فى تصريحات لـ«مال واعمال ــ الشروق»، إن انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع وعدم استفادة القطاع بشكل كامل من تحرير سعر الصرف يرجع فى المقام الأول إلى اعتماد الكثير من المصانع على الاستيراد من الخارج.



وأوضح أن استمرار عمل المصانع بهذا الشكل يزيد من الضغوط المفروضة عليها، كما أنه يخفض القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، لأن التكلفة المرتفعة للمنتج المصرى تؤثر بشكل كبير على المنافسة خارجيا.

لافتا إلى أن حل مشاكل الصناعة يبدأ بإنتاج المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ومكونات الصناعة وليس الاعتماد على الاستيراد. بشكل اساسى، قائلا «نتمنى أن يسرع الصناع فى التوجه إلى التصنيع وزيادة المكون المحلى حتى يستطيعا المنافسة داخليا وخارجيا».



وقال المنزلاوى إن هناك شركات كبيرة شرعت فى ذلك واستطاعت بفضل هذه الاستثمارات تحقيق ارباح ومعدلات نمو كبيرة مثل شركة جنرال التى انتجت معظم المكونات التى تحتاجها، وزانوسى ويونيفرسال لصناعة الاجهزة الكهربائية، ومجموعة العربى، التى وضعت خطة لتوفير 150 مكونا تستوردها من الخارج محليا من خلال شركاء ومستثمرين.