حملة الانتخابات الرئاسية الأفغانية تنطلق اليوم

تنطلق اليوم الأحد، حملة الانتخابات الرئاسية الأفغانية بمشاركة 18 مرشحا جرت الموافقة على ترشحهم لخوض الانتخابات.

ووفقا لما حددته لجنة الانتخابات الوطنية، من المقرر أن تبدأ الحملة من اليوم وتستمر حتى 25 من سبتمبر، ليكون اليومان التاليان صمتا انتخابيا، تمهيدا لإجراء الانتخابات في 28 سبتمبر.

ومن بين أبرز المرشحين الرئيس أشرف غني، الذي يسعى لإعادة انتخابه، والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، ومستشار الأمن القومي السابق حنيف أتمار.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في العشرين من يوليو إلا أنه جرى تعديل موعدها مرتين.

وفي الوقت نفسه، جرى إرجاء انتخابات محلية أخرى كانت مقررة مع الانتخابات الرئاسية، وأرجعت لجنة الانتخابات الإرجاء لأسباب بينها ضيق الوقت وعدم توافر التمويل اللازم.

وسبق أن دعا العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى مقاطعة الانتخابات، كما طالبوا الرئيس أشرف غني بترك المنصب مع انتهاء ولايته في 22 مايو.

إلا أن المحكمة العليا الأفغانية قضت بإمكانية بقاء الرئيس وحكومته لحين تسلم الرئيس القادم لمهامه.