مسؤول روسي: متمسكون بالاتفاق النووي مع إيران

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن بلاده متمسكة بالاتفاق النووي مع إيران على الرغم من تقويض الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق.

وأوضح أوليانوف - في تصريحات له عقب اجتماع طارئ في (فيينا) حول تطبيق الاتفاق النووي مع إيران، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أنه بعد محادثات للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي على مستوى المدراء السياسيين، أتاحت الجلسة مناقشة مفصلة للأوضاع المتعلقة بتطبيق الاتفاق بالتركيز على أبعاده النووية والاقتصادية، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تقوض الصفقة النووية، لكن كل الأطراف المشاركة فيها متمسكة بالاتفاق بشكل صارم.

يذكر أن ممثلين عن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران) اجتمعوا اليوم، في (فيينا) لمناقشة الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يمر بأزمة معقدة عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في 8 مايو 2018، وفرض أمريكا عقوبات على إيران، والإجراءات المضادة من قبل طهران لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق.