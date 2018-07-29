 الرئاسة الفلسطينية تقدر مواقف الأشقاء العرب في احتضان الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة الفلسطينية تقدر مواقف الأشقاء العرب في احتضان الشعب الفلسطيني

رام الله - أ ش أ
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 3:07 م | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 3:07 م

توجهت الرئاسة الفلسطينية إلى الأشقاء العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وثمنت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأحد، مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات "الأصوات النشاز" التي تشكك وتتطاول على الأشقاء العرب الذين وقفوا ويقفون دوما داعمين لقضية الشعب الفلسطيني الوطنية ولصموده على أرضه.. محذرة كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب الفلسطيني وصورته وصورة الأشقاء العرب الناصعة.

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