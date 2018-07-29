محافظ دمياط تتفقد منفذي بيع السلع الغذائية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأحد، منفذي بيع السلع الغذائية واللحوم البلدية أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بأسعار أقل من الأسواق؛ للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

وأوضحت المحافظ أن هذه الأعمال تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وخلال الزيارة، تأكدت المحافظ من توافر كل السلع الغذائية وأسعارها المناسبة، موجهة بفتح أبواب المنافذ أمام الجمهور طوال اليوم، مشيرة إلى أن اللحوم المطروحة للبيع بسعر مخفض للمواطنين 95 جنيها للكيلو، ويتم توقيع الكشف عليها بمعرفة مديرية الطب البيطري، وتحت إشراف مديرتي التموين والصحة، للتأكد من صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين.

رافق المحافظ اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.