روسيا بعد اجتماع فيينا حول النووي الإيراني: أمريكا تقوض الاتفاق لكننا متمسكون به

أكدت روسيا، عقب اجتماع طارئ عُقد في فيينا حول تطبيق الاتفاق النووي مع إيران، أن الأطراف المتبقية في الاتفاق أكدت تمسكها به رغم تقويضه من جانب الولايات المتحدة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بعد محادثات استضافتها المدينة اليوم الأحد للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي على مستوى المدراء السياسيين، أن "هذه الجلسة أتاحت مناقشة مفصلة للأوضاع المتعلقة بتطبيق الاتفاق، بالتركيز على أبعاده النووية والاقتصادية".

وأضاف أوليانوف، عبر موقع "تويتر"، :"من الواضح أن العقوبات الأمريكية تقوض الصفقة النووية، لكن كل الأطراف المشاركة فيها متمسكة بالاتفاق بشكل صارم".

واجتمع ممثلون عن كل من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران في فيينا الأحد لمناقشة إنقاذ الاتفاق النووي، المبرم عام 2015 والذي يمر بأزمة معقدة على خلفية انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو من العام الماضي وما تلاه من عقوبات أمريكية على الطرف الإيراني وإجراءات مضادة من قبل الجمهورية الإسلامية لخفض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.