السلطات الأفغانية : ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول إلى 27 قتيلا وجريحا

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الانفجار الذي استهدف مكتب المرشح لنيابة الرئاسة الأفغانية بالعاصمة كابول إلى قتيلين اثنين و25 جريحا .

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة وأن أربعة انتحاريين شاركوا في الهجوم على مكتب تيار "الموجة الخضراء" الذي يتزعمه المرشح لنيابة الرئاسة الأفغانية،أمر الله صالح، مضيفا أن أحد المهاجمين تمت تصفيته برصاص القوات الأمنية.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.