جيرمي كوربين: لست قلقا من خوض انتخابات عامة ضد بوريس جونسون

قال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين" إنه ليس قلقا على الإطلاق من خوض انتخابات عامة ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مضيفا" سوف نخوض الانتخابات ونقوم بعرض قضيتنا".

وأضاف كوربين، في تصريحات اليوم الأحد وفقا لصحيفة (ذا ميرور) البريطانية على موقعها الإلكتروني: "غير أن الأمر يعود إلى رئيس الوزراء وإلى ما يقرر فعله لأنه إذ حاول إخراجنا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بنهاية أكتوبر فسنقوم بمعارضة ذلك، وسنبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث بريكست دون اتفاق".

ولم يوضح كوربين متى سيعلن طلب التصويت بسحب الثقة من جونسون، غير أنه لفت إلى أنه سوف "ينظر في الوضع عند عودة البرلمان البريطاني إلى الانعقاد في شهر سبتمبر القادم".

يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه أول استطلاع للرأي يُجرى منذ تولي جونسون مهام منصبه، ازدياد شعبية حزب (المحافظين) بعد تولي زعيمه رئاسة الوزراء في بريطانيا.