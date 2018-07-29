الجيش السوري يعثر على أسلحة وأجهزة اتصال من مخلفات المسلحين بريف درعا الشمالي

عثر الجيش السوري، اليوم الأحد، على أسلحة خفيفة ومتوسطة من مخلفات المسلحين بين بلدتي خربة غزالة والغارية الشرقية بريف درعا الشمالي.

وقال مصدر في الجهات المختصة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "بالتعاون مع الأهالي تم ضبط مستودع في قبو أحد المنازل في المنطقة بين قريتي خربة غزالة والغارية الشرقية يحوي رشاشات وبنادق آلية وذخائر متنوعة وأجهزة اتصال وقذائف هاون من عيارات مختلفة من مخلفات التنظيمات المسلحة".

وتتابع الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش السوري العاملة في المنطقة الجنوبية والأهالي أعمال تمشيط وتفتيش المناطق السكنية ومحيطها والأحياء التي طهرها الجيش لرفع مخلفات المسلحين من عبوات ناسفة ومفخخات وألغام حفاظا على حياة المدنيين وتمهيدا لاستكمال عودة جميع سكانها إلى منازلهم.