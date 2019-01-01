القبض على 7 صيادين من الهند بدعوى الصيد الجائر في المياه السيريلانكية

ألقت البحرية السيريلانكية القبض على سبعة صيادين هنود اليوم الأحد، بدعوى أنهم يقومون بصيد غير مشروع في المياه الإقليمية التابعة لسريلانكا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن صيادين - من بلدة رامسوارام الواقعة بولاية تاميل نادو الهندية وأماكن أخرى قريبة - كانوا بالقرب من جزيرة كاتشاتيفو عندما ألقت دورية تابعة للبحرية السيريلانكية القبض عليهم.

ولفتت القناة إلى أن الهند كانت قد سلمت جزيرة كاتشاتيفو إلى سيريلانكا قبل عدة سنوات حيث تقع في البحر الضيق الفاصل بين البلدين، كما أنها تتمتع بحياة بحرية غنية في المياه المحيطة بها.