حزب الشعب النمساوي يأسف لخروج الحملات الانتخابية عن إطار «المنافسة الشريفة»

أعرب رئيس حزب الشعب النمساوي والمستشار الفيدرالي السابق سباستيان كورتس عن أسفه لأن الحملات الانتخابية الجارية حاليا في البلاد استعدادا للانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر القادم خرجت عن إطار السياسة الشريفة ولجأت إلى حروب وشائعات تشويه السمعة.

وقال كورتس، في تصريحات له اليوم، إن حزبه بدأ بمقاضاة موقع إلكتروني دأب على نشر شائعات حول الحزب ورئيسه..مشيرا إلى أن الموقع له سجل مؤسف من نشر محتوى يدعم كراهية النساء ويروج لنظريات المؤامرة.

وأضاف أن الموقع يعمل وفق استراتيجية ممنهجة تقوم على الحرب القذرة وتشويه المنافسين في الحملات الانتخابية كما استخدم القائمون عليه بريدا إلكترونيا مزيفا لبث الافتراءات ومحاولات تشويه السمعة.

وقال كورتس: "إن مثل هذه الحروب لن تضعف عزيمتنا في المضي قُدمًا في خدمة بلادنا".. مؤكدا أن حزبه "لن يسمح بأن يُجر السياسيين إلى هذا المستوى المتدني من المنافسة".. لافتا إلى أن البعض يسعى إلى الوصول إلى السلطة بأي ثمن وبأي وسيلة وهو ما يخالف تقاليد العمل السياسي في النمسا.