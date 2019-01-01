روسيا تعمل على تصميم صاروخ متعدد الاستخدام للأرصاد الجوية

قال ناطق باسم شركة "تكنولوجيا الصواريخ" الروسية الخاصة إن شركته تعمل على تصميم صاروخ خاص متعدد الاستخدام للأرصاد الجوية، موضحا أنه المتوقع أن يطلق أول نموذج للصاروخ نهاية العام الجاري.

وأوضح الناطق باسم الشركة - في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" - "أن أول نموذج للصاروخ قد يكون وحيد الاستخدام، لكن نماذج أخرى ستستخدم عدة مرات... وأضاف أن "اختبار النموذج أحادي الاستخدام للصاروخ على وشك الانتهاء، وأنه سيكون بمقدور الصاروخ أن يحمل 10 – 15 كيلو جراما من أجهزة الأرصاد الجوية والتجارب التكنولوجية والخاصة إلى ارتفاع 130 كيلومترا".

وأعلنت إدارة شركة "تكنولوجيا الصواريخ" الروسية الخاصة أنها انتهت يوم 11 يوليو الجاري من اختبار المحرك الفضائي العامل بالوقود السائل وتنوي أن تبدأ إنتاجه الصناعي، قائلة: "إن الشركة ستستخدم عند إنتاج المحرك تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد"، مشيرة إلى أن 10% من أجزاء المحرك ستنتج باستخدام تلك التكنولوجيا.