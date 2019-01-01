وصول البارجة البريطانية «دنكن» إلى مياه الخليج لحماية الناقلات

وصلت اليوم الأحد، البارجة البريطانية «دنكن»، إلى مياه الخليج؛ لحماية الناقلات البريطانية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية».

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية؛ بسبب ما وصفه بعدم احترامها للقانون البحري الدولي.

ومن جانبها، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد مما وصفته باحتجاز إيران غير المقبول لناقلة النفط، مؤكدة أن هذا التصرف يمثل تحديًا واضحًا لحرية الملاحة الدولية.

وهدد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، بأن العواقب ستكون وخيمة، في حالة عدم إفراج إيران عن الناقلة، مشيرًا إلى أنه يتم البحث عن طريقة دبلوماسية للأزمة دون النظر إلى الخيارات العسكرية.