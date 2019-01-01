 الأهلي: هل يستمر لاسارتي؟ كيف نفرط به بعدما منحنا أصعب بطولة دوري - بوابة الشروق
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الأهلي: هل يستمر لاسارتي؟ كيف نفرط به بعدما منحنا أصعب بطولة دوري

تصوير:إسلام صفوت
تصوير:إسلام صفوت
محمود باهي
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 11:15 م | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 11:15 م

استنكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ما تردد حول إمكانية عدم استمرار مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وذلك بعد الفوز على الزمالك 1-0 مساء الأحد في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ عقب اللقاء "أشكر لاسارتي بعدما تعرضت لانتقادات عنيفة وشكك الكثيرين في قدراته، سنقيم احتفاليتين للجهاز الفني واللاعبين".

وبسؤاله هل يستمر لاسارتي للموسم المقبل، رد مدير الكرة بالأهلي "هل هذا سؤال، لقد فاز هذا المدرب بأصعب بطولة دوري، وعمل أكبر تاريخ ممكن، وحصل على اللقب في أكثر موسم تم التشكيك في الأهلي".


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