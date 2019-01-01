وزير بريطاني: نعمل على افتراض عدم توقيع اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي

أكد مايكل جوف المكلف من قبل رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بتجهيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أن الحكومة تعمل على افتراض أن الاتحاد لن يوقع اتفاقا جديدا.

وقال جوف - في تصريح له نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية - "سنخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر القادم بدون أدني شك أو تردد .. لا مزيد من التأخير، فالخروج يحدث بالفعل".

كانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن وزير المالية البريطاني السابق فيليب هاموند - الذي ترك الحكومة قبل تولي جونسون منصب رئيس الوزراء - قد أجرى محادثات سرية مع حزب العمال البريطاني المعارض بشأن كيفية وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

يشار إلى أن رئيس وزراء بريطانيا الجديد كان قد أعلن أنه يريد إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي ، لكنه مستعد لإخراج بريطانيا من التكتل دون اتفاق، إذا لزم الأمر.