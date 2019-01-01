الجيش الفنزويلي: طائرات استطلاع أمريكية تنتهك مجددا الأمن الجوي

ذكرت القيادة الاستراتيجية للجيش الفنزويلي، اليوم الأحد، "أن طائرات استطلاع أمريكية انتهكت الأمن الجوي لفنزويلا من جديد أمس السبت".

وقالت - في بيان لها نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن طائرات الاستطلاع الأمريكية دخلت من جديد المنطقة الجوية التي تشرف عليها فنزويلا، وانتهكت الأمن الجوي والمعاهدات الدولية" .. مضيفة " أن الولايات المتحدة تواصل إهانة البلاد بشكل مكشوف".

وكانت القوات المسلحة الفنزويلية قد رصدت يوم 19 من الشهر الجاري طائرة أمريكية كانت في طريقها من شمال غرب البحر الكاريبي إلى مدينة مايكيتيا بالقرب من كاراكاس، حيث فشلت محاولات الجيش الفنزويلي للاتصال بالطائرة، ورافقت طائراته الطائرة الأمريكية حتى خروجها من هذه المنطقة.