 برلماني تركي يحمل أردوغان مسئولية تهجير السوريين من بلدهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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برلماني تركي يحمل أردوغان مسئولية تهجير السوريين من بلدهم

أ ش أ
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 10:03 ص | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 10:03 ص

حمل عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض باريش ياركاداش، الرئيس رجب طيب أردوغان مسئولية تهجير السوريين من بلدهم بسبب سياساته الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن ياركاداش قوله إن "سياسات أردوغان التعسفية هي السبب في تهجير السوريين من بلدهم إلى تركيا وباقي الدول"، مضيفا: "تدخله السافر في الشأن السوري وتبنيه ودعمه الجماعات الإرهابية أدى إلى تهجير السوريين وكل ما يحدث من مآس لهم".

واعتبر البرلماني التركي أن "التنسيق والتعاون مع سوريا شرط أساس لمعالجة كل مشاكل أنقرة، ولكن تصرفات أردوغان تظهر أنه لا يرغب في حل هذه المشاكل بل يسعى إلى مزيد منها".

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