أكد تقرير صحفي على توقف صفقة انضمام الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، إلى نادي جيانجسو سونينج الصيني.

وكان بيل قد وصل، اليوم الأحد، إلى الصين، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى جيانجسو، في صفقة كانت من شأنها أن تدر على اللاعب صاحب 30 عاما راتبا أسبوعيا يناهز حاجز المليون يورو.

لكنه، ووفقا لما ورد عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن مفاوضات انتقال بيل إلى جيانجسو قد انتهت على وقع سلبي، ليصبح اللاعب ملزما بالعودة إلى ريال مدريد بموجب تعاقده الممتد مع الفريق الملكي، حتى ثلاثة مواسم قادمة.

ووجد بيل نفسه بعيدا عن مخططات مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الخاصة بالموسم الجديد، وذلك في أعقاب موسم ماضي غير جيد عاشه نجم توتنهام هوتسيبير السابق رفقة اللوس بلانكوس، سجل خلاله 14 هدفا وصنع 6 أخرى ، خلال 42 مباراة شارك بها في مختلف المسابقات.

يُذكر أن نادي جيانجسو يُعد أحد أكثر أندية جمهورية الصين ثراءًا، ويستحوذ ملاكه على نسبة 70% من أسهم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

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