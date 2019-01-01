«رجال الأعمال» تدرس إنشاء شركة لتسويق وتصدير منتجات صغار المستثمرين

كشف المهندس حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن سعى الجمعية لإنشاء شركة خاصة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة عدد من المستثمرين.

وأوضح الشافعى أن الشركة ستقوم بشراء منتجات صغار المستثمرين وتسويقها سواء محليا أو خارجيا، للاستفادة من هذا القطاع الكبير وتصدير منتجاته إلى مختلف الأسواق الخارجية وهو ما سيعمل وبشكل كبير على زيادة حجم الصادرات المصرية.

ولفت الشافعى إلى ان تاسيس تلك الشركة سوف يعمل على زيادة معدلات الانتاج والتصينع بشكل كبير، كما انه سيسهم فى الوصول بمساهمة تلك المشاريع فى الناتج المحلى إلى 25% بجانب اسهامها فى توفير فرص عمل لـ 200 الف شاب من خلال 20 الف مؤسسىة وشركة من اجمالى عدد الوظائف المطلوبة سنويا والتى تقدر بنحو 700 الف وظيفة.

وشدد الشافعى على أهمية العمل على تصدير وتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى أسواق إفريقيا لما له من أهمية كبيرة فى دفع عجلة الصادرات، لاسيما ان التسويق يعد احد اهم العقبات التى تواجه صغار المستثمرين.

وتعد المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات التى تعول عليها الحكومة كثيرا فى دفع عجلة التنمية، حيث بلغ حجم التمويلات التى حصلت عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الماضى نحو 5.3 مليار جنيه، استفاد منها 246 ألف مشروع وفر نحو 395 ألف فرصة عمل.