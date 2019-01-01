حزب الكومينتانج الصيني يرشح «هان كوه-يوي» لانتخابات قيادة تايوان 2020

أعلن حزب الكومينتانج، الصيني الذي يتخذ من تايوان مقرا له اليوم الأحد، اختيار "هان كوه-يوي" عمدة كاوهسيونغ مرشحا للحزب لخوض انتخابات قيادة تايوان المقررة في يناير القادم.

جاء ذلك القرار خلال اجتماع المؤتمر العام للحزب اليوم برئاسة "وو دن-ييه" رئيس حزب الكومينتانغ.

وأكد مرشح انتخابات القيادة "هان كوه-يوي"، خلال المؤتمر، ضرورة وجود علاقات عبر مضيق تايوان (بين المواطنين في تايوان والبر الرئيسي الصيني) من أجل السلام والاستقرار والتنمية.

وكان حزب الكومينتانغ أعلن الشهر الماضي عن خمسة مرشحين لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب والمؤهلة لانتخابات القيادة المقررة في 2020، حيث تنافس إريك تشو، الحاكم السابق لمدينة تايبي الجديدة، وتشو هسي-وي القاضي السابق بمحافظة تايبي، وتشانغ يا-تشونغ، رئيس مدرسة سون يات-صون، وتيري قو، مؤسس ورئيس شركة فوكسكون، بالإضافة إلى "هان كوه-يوي" الذي فاز في الانتخابات التمهيدية بتأييد نحو 8ر44% قبل أن يختاره المؤتمر العام للحزب كمرشح له اليوم.