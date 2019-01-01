بوتين يغوص لمشاهد غواصة غارقة تعود للحرب العالمية الثانية خلال زياته لبحر البلطيق

غاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على متن غواصة بحثية يوم السبت أثناء رحلته إلى جزيرة هوجلاند المطلة على بحر البلطيق.



ورافق خبراء الرئيس الروسي خلال عملية الغوص إلى قاع البحر لمشاهدة الغواصة الغارقة التي تعود لفترة الحرب العالمية الثانية، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الروسية.



وقام أحد الغطاسين بتثبيت لوحة تذكارية على حطام الغواصة لتخليد ذكرى أفراد الطاقم الأربعين الذين قتلوا في أكتوبر من عام 1942 بعد تعرضهم لهجوم.



ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن بوتين قوله، بعد جولة غوص استغرقت حوالي نصف ساعة: "أفعل ذلك لأن شعبنا يعمل في كل مكان - في الهواء وتحت سطح البحر وتحت الأرض".



وقال بوتين إنه تمكن من رؤية الغواصة الغارقة من جميع الجهات، وأنه أراد أن يفهم بشكل أفضل عمل أولئك الذين خاطروا بحياتهم كل يوم.



يشار إلى أن هذه الرحلة ليست الأولى التي يقوم بها بوتين على متن غواصة. ففي عام 2015، انضم إلى طاقم غواصة للغوص بالقرب من شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.