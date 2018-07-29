الجيش الليبي: خلافات حادة بين مجموعات مسلحة تقاتل مع حكومة الوفاق

صحيفة إيطالية: الغارات على الميليشيات في سرت ومصراتة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الجيش نحو طرابلس

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب إن الطيران الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق الليبية شن غارة على قاعدة الجفرة استهدفت طائرة كانت تستعد لنقل الحجاج إلى مطار بنينا في بنغازي.

وبشأن الضربات الجوية التي شنها الجيش الليبي على عدة أهداف في مصراتة، قال المحجوب في تصريحات لقناة "ليبيا 218"، أمس السبت، إنها استهدفت معسكر السكت في مصراتة الذي يضم آليات عسكرية وغرفة عمليات الطائرات المسيرة والرادار ومنظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات الوفاق.

وأشار المحجوب إلى أن سلاح الجو استهدف جماعة مسلحة في قاعدة القرضابية في سرت كانت تستعد لشن هجوم على قوات الجيش الوطني، كما استهدف رتلا قرب الشقيقة وسط انهيار قوات الوفاق في محور الزطارنة، مؤكدا اندلاع "خلافات حادة" بين مجموعتين مسلحتين من قوات الوفاق على أمور ميدانية.

ولفت المحجوب إلى أن "ساعة الصفر" مهمة تكتيكية للبدء بعمليات الاقتحام، موضحا أن هذا يُطبق عندما يكون جيش مقابل جيش، لكن في طرابلس جماعات مسلحة، مشيرا إلى أن "ساعة الصفر" لم يحدد موعدها الجيش وأن القيادة العامة وضعت تكتيكا لكل مرحلة.

إلى ذلك، أكد المحجوب أن قوات الجيش الليبي النظامية اكتسبت خبرة في بنغازي لخوض حرب العصابات ضد الجماعات المسلحة، محذرا تلك الجماعات في طرابلس من انتقام شباب المناطق في حال لم ينسحبوا.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، في تقرير لها، أمس السبت، أنه لم يتم إصابة أي عسكري إيطالي جراء الضربات التى شنها الجيش الليبي على تشكيلات مسلحة في سرت ومصراتة، السبت، مؤكدة أيضا أن البنية التحتية التي تستخدمها الوحدة العسكرية الإيطالية هناك لم تلحق بها أية أضرار، حيث يوجد 300 جندي إيطالي في مصراتة.

ورأت الصحيفة الإيطالية أن هذه الضربات تمثل "مرحلة جديدة" في مسيرة الجيش الليبي نحو العاصمة الليبية طرابلس.

من ناحية أخرى، ذكرت السفارة الفرنسية في ليبيا أن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، على هامش مشاركتهما في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بحث الدعوة لاتفاق سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكتبت السفارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مقابلة بين رئيس الجمهورية (ماكرون) ورئيس الوزراء (السراج) تدعو إلى وقف التصعيد العسكري ووقف الأعمال العدائية، وتدعو إلى إتفاق سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة والحشد لمكافحة الإرهاب".