خليل زاد: المفاوضات الأفغانية الداخلية ستعقد بعد إبرام الاتفاق بين طالبان وواشنطن

قال المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية السفير زلماي خليل زاد، إن المفاوضات الداخلية الأفغانية ستتم بعد الاتفاقات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية، اليوم الأحد، عن السفير خليل زاد قوله: "هناك الكثير من الأحاديث في كابول حول المفاوضات الداخلية بين الأفغان، وللتوضيح، ستعقد هذه المفاوضات بعد أن نبرم اتفاقاتنا الخاصة وستجري بين طالبان وفريق تفاوض وطني شامل وفعال يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الأحزاب السياسية الرئيسيين والمجتمع المدني والمرأة".

ويتواجد السفير خليل زاد حاليا في كابول كجزء من رحلته لتسهيل السلام في أفغانستان حيث اجتمع مع الرئيس محمد أشرف عبد الغني ومسؤولين آخرين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السفير خليل زاد سيستأنف المحادثات مع طالبان في قطر بعد اختتام زيارته إلى أفغانستان.

ويأتي ذلك مع انتهاء الجولة السابعة من محادثات السلام بين ممثلي الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر.