 الرئيس الكوري الجنوبي يلغي إجازته بسبب استفزاز الشطر الشمالي وقيود التصدير اليابانية - بوابة الشروق
الأحد 28 يوليه 2019 10:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الكوري الجنوبي يلغي إجازته بسبب استفزاز الشطر الشمالي وقيود التصدير اليابانية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 10:12 ص | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 10:12 ص

أوضح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الأحد أن الرئيس مون جيه-إن قرر إلغاء أجازته الصيفية التي كان من المقرر أن يقضيها في الفترة من 29 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل.

وأوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذه هي المرة الأولى التي لا يأخذ فيها الرئيس مون أجازة الصيف منذ تنصيبه.

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي اليوم للصحفيين عبر رسالة نصية، إن الرئيس مون سيلغي الأجازة الصيفية وسيعمل في مكتبه كالعادة.

وأشارت "يونهاب" إلى أنه يبدو أن قرار الرئيس مون لإلغاء الأجازة الصيفية جاء بسبب القضايا المتراكمة داخليا وخارجيا مثل قيود التصدير اليابانية واستفزاز كوريا الشمالية الصاروخي البالستي واختراق روسيا للمجال الجوي الكوري الجنوبي.

ومن المتوقع أن يركز الرئيس مون جهوده على وضع التدابير للقضايا في الأسبوع المقبل، بدلا من قضاء الإجازة الصيفية.
التتبع

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك