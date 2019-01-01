الاتحاد الأوروبي: المجتمعون اليوم في فيينا أكدوا وجوب الإبقاء على الاتفاق النووي

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأحد، أن الاتحاد الأوروبي أوضح أن المجتمعون اليوم في فيينا، اليوم أكدوا وجوب الإبقاء على الاتفاق النووي.

وتلتقي اليوم الأحد في فيينا الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في اجتماع طارئ لمحاولة إيجاد طريقة لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة، وفي ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

ويشارك مبعوثون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في الاجتماع الذي يأتي بعد شهر من فشل اجتماع مماثل في تحقيق انفراجه في الأزمة.

وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق، الذي كان يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني، وشدد العقوبات الاقتصادية على إيران.

ودخلت بريطانيا والدول الأوروبية على خط التصعيد، خاصة بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية.