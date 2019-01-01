باسل شعيرة: أسعار أراضي المطور الصناعي محددة بعقود ولا صحة لزيادتها

نفى باسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس باركس للتطوير الصناعى الاتهامات التى وجهها بعض المستثمرين لشركات المطور الصناعى والخاصة بارتفاع اسعار الأراضى الصناعية.



وأضاف شعيرة أن المطورين ساهموا فى جذب استثمارات بالمليارات، إضافة إلى توفيرهم ملايين الأمتار من الأراضى المرفقة وبأسعار جيدة عكس ما يشاع.



وتابع شعيرة: هناك تكلفة ومتغيرات هى التى تحدد الأسعار، تكلفة الترفيق ارتفعت من 70 إلى 100% عقب تعويم الجنيه وحتى الآن، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام «كابلات الكهرباء، مواسير المياه والصرف» وأجور ونقل.



كان عدد من الصناع قدموا شكاوى لوزارة الصناعة والتجارة بسبب ارتفاع اسعار المطورين، مطالبين الوزارة بأن تقوم هى بطرح الأراضى الصناعية المرفقة وهو ما يصعب تنفيذه فى الوقت الحالى.



وأوضح شعيرة أن الشركات لا تحدد السعر من تلقاء نفسها، هناك تعاقدات مبرمة مع هيئة التنمية الصناعية محددا بها سعر البيع للمستثمر النهائى.



الجدير بالذكر أن العمل بنظام المطور الصناعى بدا عام 2006، وتعد شركات مجموعة التنمية الصناعية وإيتامكو بمدينة السادس من أكتوبر، وبيراميدز لتنمية المناطق و«سى بى سى» للتطوير الصناعى والتجمعات الاستثمارية، وبولاريس الزامل والدولية للتجارة والتسويق من أهم المطورين الصناعيين العاملين فى مصر.