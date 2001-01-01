ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، بعد غد الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية (نساء في بيتي) للأديبة هالة البدري، يناقشها الناقدان الدكتور أسامة أبو طالب ودينا نبيل، ويدير الندوة الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن هالة البدري روائية وقاصة وصحفية، وهي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون سابقا ورئيس نادي القلم الدولي (الفرع المصري).

وصدر لهالة البدري عدة كتب منها في مجال الأدب: رواية (السباحة في قمقم) عام 1988، وقصص (أجنحة الحصان) عام 1992، ورواية (ليس الآن) عام 1998، ورواية (امرأة ما) عام 2001، ومجموعة قصصية (قصر النملة) عام 2007، ورواية (مطر على بغداد) عام 2010، و(نساء في بيتي) عام 2019، كما صدر لها عدة كتب عامة منها: (غواية الحكي، سحر الأمكنة) في أدب الرحلات، و(دراما الإذاعة).

وحصلت هالة البدري على عدة جوائز؛ منها جائزة أفضل كتاب عن رواية (امرأة ما) من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2001، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2012، كما حصلت روايتها (مدن السور) على جائزة أفضل رواية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2018.