طالبان: لا محادثات مباشرة مع كابول قبل انسحاب القوات الأجنبية

أكدت حركة "طالبان" الأفغانية، الأحد، أنها لن تجري أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، غداة إعلان الأخيرة عن عقد مفاوضات مباشرة بين كابول وطالبان خلال أسبوعين في بلد أوروبي.

وقال الناطق باسم حركة "طالبان" من مكتبها السياسي في قطر، سهيل شاهين، إن "المحادثات بين الأطراف الأفغانية لن تبدأ إلا بعد الإعلان عن انسحاب القوات الأجنبية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخبارى.

وكان وزير الدولة الأفغانى لشؤون السلام، عبد السلام رحيمي، قد أعلن فى تصريحات صحفية: "نستعد لمفاوضات مباشرة. ستتمثل الحكومة بوفد من 15 شخصا"، مضيفا: "نعمل مع جميع الأطراف ونأمل أن يعقد الاجتماع الأول في دولة أوروبية خلال الأسبوعين المقبلين"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يحدد الوزير مكان الاجتماع، علما بأن ألمانيا اضطلعت بدور رئيسي في مباحثات "الحوار الأفغاني" التي استضافتها الدوحة في وقت سابق هذا الشهر، ومثلها النرويج.

وجاءت تصريحات رحيمي فيما تستمر زيارة الموفد الأمريكي زلماي خليل زاد لكابول حيث التقى الرئيس الأفغانى أشرف غني ومسؤولين آخرين.

ومن المقرر أن ينتقل خليل زاد إلى الدوحة الأسبوع المقبل حيث يعقد جولة ثامنة من المباحثات المباشرة مع طالبان.

وتحدث الأمريكيون وطالبان عن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق ينهي تدخلا عسكريا أمريكيا في أفغانستان عمره نحو 18 عاما. لكن ذلك يتطلب محادثات مباشرة بين كابول والحركة.

وتقول واشنطن إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق بحلول الأول من سبتمبر المقبل، لكنها تشترط إجراء حوار مباشر بين طالبان والسلطات الأفغانية.

وكان مفاوضو طالبان قد أجروا في مؤتمر الحوار الداخلي الأفغاني الذي عقد في يوليو الحالي في الدوحة بوساطة ألمانية محادثات مع مسؤولين أفغان شاركوا بـ"صفة شخصية"، الأمر الذي لا يشكل خرقا لموقف طالبان المقاطعة لحكومة كابول.