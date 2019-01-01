بروتوكول تعاون بين بنك الطعام و«أغذية مصر» بهدف توفير حياة كريمة للمستحقين‎

وقع بنك الطعام المصرى بروتوكول تعاون مع شركة أغذية مصر بهدف المساهمة فى برامج بنك الطعام الهادفة إلى خدمة المجتمع والتخفيف من المعاناة ومحاربة الجوع للقضاء عليه.

‏‎شهد توقيع البروتوكول الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الطعام المصرى وطارق الواحدى مدير شركة أغذية مصر.

‏‎واتفق الطرفان من خلال البروتوكول أن تساهم الشركة فى برامج بنك الطعام المصرى من خلال التبرع بمبلغ 100 الف جنيه سنويا لإطعام 70 أسرة مستحقة من الأسر المدرجة فى قاعدة بيانات بنك الطعام والمستفيدة من برنامج الاطعام الشهرى، وقيام شركة أغذية مصر أيضا بالتبرع بمنتجاتها الغذائية بقيمة 100 الف جنيه وذلك لتوزيعها على الحالات المستفيدة ببنك الطعام.

‏‎وينص البروتوكول على ترشيح بنك الطعام المصرى 10 أشخاص من أبناء الأسر المستحقة المدرجة فى قاعدة بيانات البنك كل 4 أشهر وعلى مدى عام كامل لتدريبهم وتأهيلهم بشركة أغذية مصر لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

‏‎ويحق لشركة أغذية مصر وفقا للبروتوكول المساهمة فى دعم بعض برامج بنك الطعام مثل برنامج قرية خالية من الجوع أو برنامج افطار صائم أو برنامج صك الأضحية.